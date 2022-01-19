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81 проект в рамках «Ауыл-Ел бесігі» завершен в ВКО

19 Января 2022 22:51
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81 проект в рамках «Ауыл-Ел бесігі» завершен в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области создаются все условия для развития сельских территорий. Модернизация социальных и инфраструктурных проектов осуществляется за счет всех государственных программ, в том числе в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной Инфоцентр.

Напомним, проект направлен на улучшение условий жизни и на приведение объектов в соответствие с системой региональных стандартов.

По данным областного акимата, в ВКО был определен перечень из 116 опорных, 223 спутниковых сел и поселков, в которым реализуется проект «Ауыл – Ел бесігі».

С 2019 по 2020 годы реализовано 56 проектов в 20 опорных селах области на сумму свыше 10 млрд тенге. Таким образом, улучшение качества жизни на селе коснулось 107 тысяч человек. Согласно проекту построено 9 социальных объектов, в 32 объектах проведен ремонт. Охвачено ремонтом 156 км внутрипоселковых дорог. Благодаря проводимой работе было создано 784 рабочих места.

В 2021 году выделено 9,1 млрд тенге на реализацию 93 проектов в 44 опорных и спутниковых селах. Так, в населенных пунктах началось строительство 13 объектов, в том числе 7 физкультурно-оздоровительных комплексов, 2 спортивных модулей, 4 объектов культуры. Проведен капитальный ремонт 15 социальных объектов в сфере здравоохранения, образования и культуры. В 32 селах появилось новое освещение, средним ремонтом охвачено 156 км дорог.

По итогам года завершен 81 проект.

Так, в селах Абайского района провели средний ремонт улиц и установили уличное освещение. В Аягозском районе в селе Мамырсу отремонтировали здание врачебной амбулатории и улицы. В Бескарагайском районе проведен средний ремонт дорог, было охвачено шесть улиц, на трех улицах подведено новое уличное освещение. Аналогичные работы проделаны в Бородулихинском, Глубоковском, Жарминском, Зайсанском, Катон-Карагайском, Кокпектинском, Курчумском, Тарбагатайском, Уланском, Урджарском, Шемонаихинском районе, и городе Риддере.

Помимо этого, капитальный ремонт здания проведен в Катон-Карагайской центральной районной больнице и в трех сельских медицинских пунктов района. Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории завершили в с. Сагыр Уланского района, в селе Манырак Тарбагатайского района. Кроме того, в Тарбатайском районе, в селе Кокжыра отремонтировали ясли-детский сад «Асыл», в селе Кабанбай провели капитальный ремонт здания средней школы имени К. Тогисова. В Урджарском районе построен спортивный модуль и отремонтировали три средние школы. Возведен физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Самарское Кокпектинского района.

Оставшиеся 12 проектов перешли на текущий год. Планируется завершить строительство шести ФОКов, спортивного модуля, трех сельских клубов и капитальный ремонт двух школ.


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#Восточно-Казахстанская область   #Регионы  
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