+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 29 °С
Алматы: 28 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

81 проект реализуют в рамках ГЧП в Акмолинской области

21 Августа 2021 12:11
Поделиться:
81 проект реализуют в рамках ГЧП в Акмолинской области

АКОШЕТАУ.КАЗИНФОРМ - В регионе в рамках государственно-частного партнерства в настоящее время запущен 81 проект в шести отраслях экономики. Однако акмолинские предприниматели чаще всего предпочитают сотрудничать с государством в сфере образования и здравоохранения. Основная доля частных инвестиций приходится на сферу образования – 64 проекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Новости по теме
Какие крупные инвестпроекты реализуются в Костанайской области
В Акмолинской области обсудили достижения страны за 30 лет Независимости Угонщики квадроцикла оказали сопротивление полицейским Акмолинские школьники начнут учебу 1 сентября в традиционном формате

По информации управления экономики и бюджетного планирования, на сегодня в доверительное управление передано 45 объектов – восемь детских садов и 37 школьных столовых. В рамках частной финансовой инициативы открыты пять детских садов. На стадии планирования находятся 14 проектов по передаче в доверительное управление 12 школьных столовых и строительству двух школ.

Не менее в значимой сфере как здравоохранение реализуется семь проектов. В доверительное управление переданы районная больница и поликлиника в Бурабайском районе и городские поликлиники в Степногорске и Кокшетау.

В транспортной отрасли заключены договоры по четырем проектам стоимостью 4,5 млрд тенге с принятием государственных обязательств на сумму 1,3 млрд тенге. Благодаря инвестициям приобретены 74 новых комфортабельных автобусов ТОО «Кокшетауский автобусный парк» и 20 автобусов в ТОО «Фирма «СейНур».

В сфере жилищного строительства реализовано три проекта по восстановлению 32-квартирных жилых домов в с. Красный Яр, что неподалеку от областного центра. Строения восстановлены, часть квартир передали акимату, часть инвесторы реализовали.

В природоохранной сфере заключен договор на проведение капремонта с дальнейшей эксплуатацией плотины в с. Сепе Атбасарского района. Теперь эксплуатация плотины, поддержание ее в должном состоянии – забота предпринимателя. В летний период воду для полива огородов, ухода за скотом жители получают бесплатно, ловят рыбу , уверены, что их домам подтопления не угрожают.

«Проекты действительно важные, заключены они в разных сферах. В отношении проектов, заключаемых в других сферах, обязательно присутствует словосочетание «с принятием государственных обязательств». Так и должно быть. Ответственность государства и бизнеса должна быть солидарной, контроль за соблюдением условий договора – строжайшим», - заключили в областном ведомстве.


Подписывайтесь на наш канал:

#Инвестпроекты   #Акмолинская область   #Образование   #Экология   #Здравоохранение   #Жилье  
Поделиться:
Новости по теме
Какие крупные инвестпроекты реализуются в Костанайской области
В Акмолинской области обсудили достижения страны за 30 лет Независимости
Угонщики квадроцикла оказали сопротивление полицейским
Акмолинские школьники начнут учебу 1 сентября в традиционном формате
Популярное
1 Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
2 Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
3 40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана
4 Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
5 В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых
6 Памятник Жумабеку Ташеневу открыли в Нур-Султане
Читайте также
В России приступят к клиническим испытаниям назальной вакцины от COVID-19
Карантинные требования упростили для ряда объектов в Мангистауской области
Амнистию псевдовакцинированных прокомментировал Алексей Цой
Очередной антирекорд по числу заболевших КВИ за сутки зарегистрировали в СКО
40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана
Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
В Атырау из внедорожника изъяли почти полтонны осетровых
Памятник Жумабеку Ташеневу открыли в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив