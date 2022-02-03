81 предприниматель попросил защитить бизнес в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области директор палаты предпринимателей Алибек Ашметов сообщил о 81 обращении по защите бизнеса за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития А. Ашметов отметил, что защищены права бизнеса на общую сумму около 700 млн тенге.

«Наиболее часто предприниматели области обращаются по вопросам в сфере земельных и налоговых отношений. Не менее актуальны вопросы в сфере сельского хозяйства: субсидирование, хранение зерна. В прошлом году провели 14 заседаний Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, рассмотрели 27 проблемных вопросов субъектов бизнеса, из них положительно решили 11», - проинформировал А. Ашметов.

Он добавил, что к дисциплинарной ответственности привлекли трех должностных лиц. Выявили восемь барьеров республиканского уровня и семь – местного.