81 предприниматель попросил защитить бизнес в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области директор палаты предпринимателей Алибек Ашметов сообщил о 81 обращении по защите бизнеса за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития А. Ашметов отметил, что защищены права бизнеса на общую сумму около 700 млн тенге.
«Наиболее часто предприниматели области обращаются по вопросам в сфере земельных и налоговых отношений. Не менее актуальны вопросы в сфере сельского хозяйства: субсидирование, хранение зерна. В прошлом году провели 14 заседаний Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, рассмотрели 27 проблемных вопросов субъектов бизнеса, из них положительно решили 11», - проинформировал А. Ашметов.
Он добавил, что к дисциплинарной ответственности привлекли трех должностных лиц. Выявили восемь барьеров республиканского уровня и семь – местного.
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