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81 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области

2 Августа 2021 21:50
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81 пациент с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области 81 пациент, проходящий лечение от Covid-19, находится в тяжелом состоянии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской, на сегодняшний день в инфекционных стационарах региона лечение получают 1592 человека. Загруженность стационаров составляет 52,8 % (на 3012 койко-мест). В отделениях реанимации лежит 81 пациент, 12 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Загруженность составляет 71 % (на 114 мест).

Атырауская область находится в «красной» зоне.

Как ранее сообщалось, почти 5 тысяч человек лечатся дома от Covid-19 в Атырауской области.


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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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