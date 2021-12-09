81 новый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В «красной зоне» в масштабах области находятся город Павлодар и Успенский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За прошедшие сутки в области зарегистрирован 81 случай COVID-19, в том числе в Павлодаре - 54, в Экибастузе - 12, в Аксу - 7», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.
В регионе зарегистрировано 56250 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. При этом 31105 случаев, или 55,2%, заболеваемости, приходится на Павлодар, отметили в ДСЭК.
«27 ноября Павлодарская область вошла в «желтую зону«, эпидемиологи отмечают снижение ежедневной регистрации заболеваемости КВИ, репродуктивное число составляет менее единицы», - добавили в ведомстве.
В «красной зоне» находятся город Павлодар и Успенский район. В «желтую зону» перешли города Аксу и Экибастуз, Баянаульский, Аккулы, Теренколь, Железинский и Иртышский районы. В «зеленой зоне» – Павлодарский, Актогайский, Майский и Щербактинский районы.
Напомним, 23 ноября в Павлодарской области началась ревакцинация населения против коронавирусной инфекции.
- Рассылку о прививках Pfizer по 50 тысяч тенге опровергли в алматинской поликлинике
- Продолжить усиленный контроль за прибывающими на границе поручил Премьер-Министр
- В целом эпидемиологическая ситуация по КВИ в Казахстане стабильная – Аскар Мамин
- На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
- Какое место по летальности коронавируса занимает Казахстан
- Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана