81 новый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В «красной зоне» в масштабах области находятся город Павлодар и Успенский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие сутки в области зарегистрирован 81 случай COVID-19, в том числе в Павлодаре - 54, в Экибастузе - 12, в Аксу - 7», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В регионе зарегистрировано 56250 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. При этом 31105 случаев, или 55,2%, заболеваемости, приходится на Павлодар, отметили в ДСЭК.

«27 ноября Павлодарская область вошла в «желтую зону«, эпидемиологи отмечают снижение ежедневной регистрации заболеваемости КВИ, репродуктивное число составляет менее единицы», - добавили в ведомстве.

В «красной зоне» находятся город Павлодар и Успенский район. В «желтую зону» перешли города Аксу и Экибастуз, Баянаульский, Аккулы, Теренколь, Железинский и Иртышский районы. В «зеленой зоне» – Павлодарский, Актогайский, Майский и Щербактинский районы.

Напомним, 23 ноября в Павлодарской области началась ревакцинация населения против коронавирусной инфекции.



