+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -24 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

81 новый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области

9 Декабря 2021 11:50
Поделиться:
81 новый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В «красной зоне» в масштабах области находятся город Павлодар и Успенский район, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Рассылку о прививках Pfizer по 50 тысяч тенге опровергли в алматинской поликлинике
Продолжить усиленный контроль за прибывающими на границе поручил Премьер-Министр На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России Какое место по летальности коронавируса занимает Казахстан

«За прошедшие сутки в области зарегистрирован 81 случай COVID-19, в том числе в Павлодаре - 54, в Экибастузе - 12, в Аксу - 7», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области.

В регионе зарегистрировано 56250 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения. При этом 31105 случаев, или 55,2%, заболеваемости, приходится на Павлодар, отметили в ДСЭК.
«27 ноября Павлодарская область вошла в «желтую зону«, эпидемиологи отмечают снижение ежедневной регистрации заболеваемости КВИ, репродуктивное число составляет менее единицы», - добавили в ведомстве.
В «красной зоне» находятся город Павлодар и Успенский район. В «желтую зону» перешли города Аксу и Экибастуз, Баянаульский, Аккулы, Теренколь, Железинский и Иртышский районы. В «зеленой зоне» – Павлодарский, Актогайский, Майский и Щербактинский районы.

Напомним, 23 ноября в Павлодарской области началась ревакцинация населения против коронавирусной инфекции.



Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Рассылку о прививках Pfizer по 50 тысяч тенге опровергли в алматинской поликлинике
Продолжить усиленный контроль за прибывающими на границе поручил Премьер-Министр
На какой стадии взаимное признание паспортов вакцинации Казахстана и России
Какое место по летальности коронавируса занимает Казахстан
Популярное
1 Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
2 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
3 Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
4 Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
5 Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
6 Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
Читайте также
Какое место по летальности коронавируса занимает Казахстан
Почему в Казахстане снизили сроки ревакцинации населения, объяснил Алексей Цой
Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
Омикрон в России: будет ли Казахстан закрывать границы
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив