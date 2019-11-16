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81-летняя женщина пострадала во время пожара в Нур-Султане
16 Ноября 2019 21:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – пожилая женщина госпитализирована после пожара в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.
Новости по темеПожар в дачном доме в Алматинской области: найдены тела женщины и двоих детей Более 600 пожаров произошло на территории Жамбылской области в этом году Пожар на АЗС в Алматы ликвидирован
«В результате пожара получила отравление угарным газом легкой степени тяжести и госпитализирована в больницу пожилая женщина 1938 года рождения», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, огнеборцы спасли 5 человек в Нур-Султане.
Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
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