+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -5 °С
USD 388.07 EUR 427.54
RUB 6.08 CNY 55.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

81-летняя женщина пострадала во время пожара в Нур-Султане

16 Ноября 2019 21:22
Поделиться:
81-летняя женщина пострадала во время пожара в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – пожилая женщина госпитализирована после пожара в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

Новости по теме

Ночной пожар в Алматинской области: акимат района окажет помощь семье погибших
Пожар в дачном доме в Алматинской области: найдены тела женщины и двоих детей Более 600 пожаров произошло на территории Жамбылской области в этом году Пожар на АЗС в Алматы ликвидирован

«В результате пожара получила отравление угарным газом легкой степени тяжести и госпитализирована в больницу пожилая женщина 1938 года рождения», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, огнеборцы спасли 5 человек в Нур-Султане.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив