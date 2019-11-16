81-летняя женщина пострадала во время пожара в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – пожилая женщина госпитализирована после пожара в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

«В результате пожара получила отравление угарным газом легкой степени тяжести и госпитализирована в больницу пожилая женщина 1938 года рождения», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, огнеборцы спасли 5 человек в Нур-Султане.