81-летнего отца избил сын в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 49-летний ранее судимый житель Кокшетау нанес телесные повреждения своему 81-летнему отцу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 17 апреля в обеденное время в одном из дворов города Кокшетау между отцом и сыном произошел конфликт. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в ходе ссоры ранее судимый 49-летний сын на почве неприязненных отношений нанес телесные повреждения своему 81-летнему отцу.

«В настоящее время по факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - пояснили в ведомстве.

По статистике, с начала 2021 года за противоправные действия в быту в Акмолинской области к административной ответственности привлечены 232 семейных дебошира, составлено 150 административных протоколов за умышленное причинение легкого вреда здоровью. 73 акмолинца нанесли побои своим близким, за что были также привлечены к ответственности.

«Насилие в семье над пожилыми людьми является проявлением дискриминации по возрасту. В повседневной жизни возрастная дискриминация выражается в оскорблениях старости - физическом или психологическом, плохом обращении или подчеркнутом неуважении к пожилым людям со стороны членов семьи, опекающих их лиц, посторонних людей», - добавили полицейские.