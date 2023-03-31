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81 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

Малика Сафаргалиева
31 Марта 2023, 09:34
81 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 31 марта лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 750 человек (–1 572+ и 178 КВИ-), из них в стационарах находятся 166 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 584 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Министерства здравоохранения РК, за сутки 81 человек заболел коронавирусом в Казахстане. 3 человека обратились в медучреждения с симптомами коронавирусной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 4 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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