81 человек спасено на дорогах Карагандинской области за прошедшую ночь
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спасатели Карагандинской области проводят работы по эвакуации автомобилей и людей из заснеженных трасс Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ночь на 8 февраля на автодорогах Карагандинской области проводились спасательные работы в Осакаровском и Абайском районах. Сотрудники ДЧС за ночь спасли 81 человек, в том числе 10 детей.
В Абайском районе в 2 км северо-восточнее от села Новый Караган из застрявших в снежном заносе 5 легковых автомобилей было спасено 19 человек, из них 2 детей. Люди были доставлены в город Абай.
В Осакаровском районе аварийно-спасательные работы проводились на автодорогах «Осакаровка-Молодежный» и «Осакаровка-Нура». Из снежных заносов было вызволено 20 легковых автомобилей, в которых находились 58 человек, из них 7 детей. Кроме того, на этой трассе спасатели помогли водителям еще двух автомобилей выбраться из снежного заноса .
Все четверо человек, которые были в этих авто, были доставлены в посёлок Осакаровка.
В спасательных работах принимали участие силы подразделений ДЧС Карагандинской области и местных исполнительных органов.
Также из-за метели и гололеда некоторые дороги в области были перекрыты.
По данным ТОО «Казахавтодор» в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:
- с 23-30 07.02. «Кызылорда - Павлодар» (1066-1135 км, «п. Молодежный - граница Павлодарской области»);
- с 00-15 08.02. «Караганда-Аягоз-Бугаз» (63-213 км, п. Ботакара- г. Каркаралинск);
- с 03-00 08.02. «Караганда-Аягоз-Бугаз» (17-63 км, г. Караганда - п. Ботакара).
Также, введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта:
- с 20-00 07.02. «Алматы - Екатеринбург» (1051-1142 км, г.Темиртау - граница Акмолинской области);
- с 21-30 07.02. «Кызылорда - Павлодар» (906-752 км, п. Топар - п. Атасу);
- с 00-15 08.02. «Кызылорда-Павлодар» (970-1066 км, г. Караганда-п. Молодежный).
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