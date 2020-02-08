81 человек спасено на дорогах Карагандинской области за прошедшую ночь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Спасатели Карагандинской области проводят работы по эвакуации автомобилей и людей из заснеженных трасс Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь на 8 февраля на автодорогах Карагандинской области проводились спасательные работы в Осакаровском и Абайском районах. Сотрудники ДЧС за ночь спасли 81 человек, в том числе 10 детей.

В Абайском районе в 2 км северо-восточнее от села Новый Караган из застрявших в снежном заносе 5 легковых автомобилей было спасено 19 человек, из них 2 детей. Люди были доставлены в город Абай.

В Осакаровском районе аварийно-спасательные работы проводились на автодорогах «Осакаровка-Молодежный» и «Осакаровка-Нура». Из снежных заносов было вызволено 20 легковых автомобилей, в которых находились 58 человек, из них 7 детей. Кроме того, на этой трассе спасатели помогли водителям еще двух автомобилей выбраться из снежного заноса .

Все четверо человек, которые были в этих авто, были доставлены в посёлок Осакаровка.

В спасательных работах принимали участие силы подразделений ДЧС Карагандинской области и местных исполнительных органов.

Также из-за метели и гололеда некоторые дороги в области были перекрыты.

По данным ТОО «Казахавтодор» в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

- с 23-30 07.02. «Кызылорда - Павлодар» (1066-1135 км, «п. Молодежный - граница Павлодарской области»);

- с 00-15 08.02. «Караганда-Аягоз-Бугаз» (63-213 км, п. Ботакара- г. Каркаралинск);

- с 03-00 08.02. «Караганда-Аягоз-Бугаз» (17-63 км, г. Караганда - п. Ботакара).

Также, введено ограничение движения для грузового и общественного автотранспорта:

- с 20-00 07.02. «Алматы - Екатеринбург» (1051-1142 км, г.Темиртау - граница Акмолинской области);

- с 21-30 07.02. «Кызылорда - Павлодар» (906-752 км, п. Топар - п. Атасу);

- с 00-15 08.02. «Кызылорда-Павлодар» (970-1066 км, г. Караганда-п. Молодежный).