81 баня и 153 хозпостройки загорелись с начала года в ВКО
С начала года в Восточном Казахстане произошел 81 пожар в банях и 153 - в хозпостройках. Основная причина - допущенные жителями несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.
Кроме того, статистические данные говорят о том, что более половины банных пожаров возникают именно по причине плохого состояния печи и дымохода, а также неграмотного конструирования топки.
Баня – опасное в отношении возникновения пожаров строение. Даже если обойдется без человеческих жертв, то во время пожара хозяин понесет огромные материальные и финансовые убытки.
Сложность тушения пожаров в хозпостройках в том, что огонь мгновенно перекидывается на большую площадь, в связи с загруженностью и близко построенными строениями.
17 мая произошло сразу два пожара в хозпостройках Глубоковского района и городе Риддере. Несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи бани стало причиной загорания на площади 12 кв.м. и несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электропроводов распространило огонь на хозпостройки на площади 115 кв. метров в Глубоковском районе селе Тарханка.