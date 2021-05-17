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    14:01, 17 Май 2021 | GMT +6

    81 баня и 153 хозпостройки загорелись с начала года в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Несоблюдение правил пожарной безопасности привело к возгоранию 81 бани и 153 хозпостройки в Восточном Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

    С начала года в Восточном Казахстане произошел 81 пожар в банях и 153 - в хозпостройках. Основная причина - допущенные жителями несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем.

    Кроме того, статистические данные говорят о том, что более половины банных пожаров возникают именно по причине плохого состояния печи и дымохода, а также неграмотного конструирования топки.

    Баня – опасное в отношении возникновения пожаров строение. Даже если обойдется без человеческих жертв, то во время пожара хозяин понесет огромные материальные и финансовые убытки.

    Сложность тушения пожаров в хозпостройках в том, что огонь мгновенно перекидывается на большую площадь, в связи с загруженностью и близко построенными строениями.

    17 мая произошло сразу два пожара в хозпостройках Глубоковского района и городе Риддере. Несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи бани стало причиной загорания на площади 12 кв.м. и несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электропроводов распространило огонь на хозпостройки на площади 115 кв. метров в Глубоковском районе селе Тарханка.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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