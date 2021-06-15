81,5 млн деревьев высажено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане высажено 81,5 млн деревьев на площади 21,6 тыс. гектаров. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Позвольте доложиться по поручению Главы государства по высадке более 2 млрд деревьев в лесном фонде. Утверждены комплексные планы воспроизводства леса и лесоразведения на 2021-2025 годы. Создан Штаб по координации действий лесных и природоохранных учреждений. Так, по состоянию на 25 мая 2021 года, из запланированных 129,7 млн посажено 81,5 млн деревьев на площади 21,6 тыс. га», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр добавил, что на особом контроле Главы государства стоит вопрос посадки саксаула на осушенном дне Аральского моря.

«С 1990 по 2021 годы осуществлена посадка саксаула на площади 195 тыс. га (9%). Несколько недель назад был существен выезд экспедиции. Проведена ревизия существующих насаждений. С учетом естественного происхождения площадь составляет 337 тыс. га. По поручению Главы государства мы разрабатываем комплексную программу по посадке саксаула. В 2021-2030 годы планируется высадить саксаул на площади 1,1 млн га», - заключил глава Минэкологии.



