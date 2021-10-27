81,2% населения Атырауской области приняло участие в переписи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в переписи населения приняло участие 81,2% населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе 292 317 человек прошли перепись населения в онлайн-режиме, что составляет 44% жителей области. Всего в онлайн- и офлайн-режиме прошли перепись 539 321 человек. Это 81,2% населения региона. А в Жылыойском и Индерском районах этот показатель превышает 90%»,- сообщила руководитель департамента по Атырауской области Национального бюро статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам Галя Мухангалиева.

По ее словам, в Национальное бюро статистики поступило много обращений от жителей всех регионов страны о продлении сроков функции онлайн прохождения переписи. В связи с чем Правительством принято решение о повторном включении функции онлайн-анкетирования.

«Возможность прохождения переписи в онлайн-режиме будет доступна до 8 ноября. Как и раньше, можно отвечать на вопросы анкеты через специальный сайт sanaq.gov.kz, портал E-Gov веб-порталы и приложение Aitu. Наряду с этим, до 30 октября продолжится обход жилых домов интервьюерами и до 8 ноября – выборочный обход», - сказала Г.Мухангалиева.

Тем не менее, как отметила руководитель департамента, текучесть интервьюеров в период переписи, отказ некоторых жильцов открывать двери создают определенные трудности в работе.