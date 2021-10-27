РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    81,2% населения Атырауской области приняло участие в переписи

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в переписи населения приняло участие 81,2% населения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе 292 317 человек прошли перепись населения в онлайн-режиме, что составляет 44% жителей области. Всего в онлайн- и офлайн-режиме прошли перепись 539 321 человек. Это 81,2% населения региона. А в Жылыойском и Индерском районах этот показатель превышает 90%»,- сообщила руководитель департамента по Атырауской области Национального бюро статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам Галя Мухангалиева.

    По ее словам, в Национальное бюро статистики поступило много обращений от жителей всех регионов страны о продлении сроков функции онлайн прохождения переписи. В связи с чем Правительством принято решение о повторном включении функции онлайн-анкетирования.
    «Возможность прохождения переписи в онлайн-режиме будет доступна до 8 ноября. Как и раньше, можно отвечать на вопросы анкеты через специальный сайт sanaq.gov.kz, портал E-Gov веб-порталы и приложение Aitu. Наряду с этим, до 30 октября продолжится обход жилых домов интервьюерами и до 8 ноября – выборочный обход», - сказала Г.Мухангалиева.
    Тем не менее, как отметила руководитель департамента, текучесть интервьюеров в период переписи, отказ некоторых жильцов открывать двери создают определенные трудности в работе.


    Теги:
    Атырауская область Перепись населения Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!