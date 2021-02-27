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    08:01, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    806 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 806 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 137,

    город Алматы - 105,

    город Шымкент - 12,

    Акмолинская область - 70,

    Актюбинская область - 12,

    Алматинская область - 64,

    Атырауская область - 39,

    Восточно-Казахстанская область - 48,

    Жамбылская область - 20,

    Западно-Казахстанская область - 66,

    Карагандинская область - 40,

    Костанайская область - 64,

    Кызылординская область - 6,

    Мангистауская область - 5,

    Павлодарская область - 79,

    Северо-Казахстанская область - 30,

    Туркестанская область - 9.

    Всего в стране выявлено 212 018 заболевших.


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