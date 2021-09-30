805 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 61 356 человека. 805 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 356 человека (52 916 КВИ+ и 8 440 КВИ-), из них:

в стационарах находится 10 343 пациентов,

на амбулаторном уровне – 51 013 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 805 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 212 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.