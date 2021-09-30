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    08:39, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    805 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 61 356 человека. 805 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.

    На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 356 человека (52 916 КВИ+ и 8 440 КВИ-), из них:

    в стационарах находится 10 343 пациентов,

    на амбулаторном уровне – 51 013 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    в тяжелом состоянии – 805 пациентов,

    в состоянии крайней степени тяжести – 212 пациентов,

    на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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