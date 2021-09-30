08:39, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6
805 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 61 356 человека. 805 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения РК.
На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 61 356 человека (52 916 КВИ+ и 8 440 КВИ-), из них:
в стационарах находится 10 343 пациентов,
на амбулаторном уровне – 51 013 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 805 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 212 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 135 пациентов.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2252 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.