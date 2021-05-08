803 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 42 695 человек. 803 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 8 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 695 человек (42 188 КВИ+ и 507 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 656 пациент, на амбулаторном уровне – 28 039 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 803 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 174 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.