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    11:05, 08 Май 2021 | GMT +6

    803 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 42 695 человек. 803 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    На 8 мая лечение от КВИ продолжают получать 42 695 человек (42 188 КВИ+ и 507 КВИ-), из них в стационарах находится – 14 656 пациент, на амбулаторном уровне – 28 039 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 803 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 174 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 106 пациентов.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2587 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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