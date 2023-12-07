8000 книг об инновационных технологиях получили в дар библиотеки страны

В Астане состоялась встреча со студентами, инициированная бизнесменом, меценатом и учредителем общественного фонда Altyn Qyran Foundation Исламбеком Салжановым, передавшим 8000 книг об инновационных технологиях во все городские и районные библиотеки страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие организовано с целью продвижения инновационных технологий во всех регионах страны путем просвещения молодежи Казахстана, в первую очередь — сельской.

Фото: ОФ Altyn Qyran Foundation

Спикерами выступили Президент международного общества Қазақ тілі Рауан Кенжеханулы, Председатель правления АО Казпочта Асель Жанасова, директор Национальной академической библиотеки Газиза Нургалиева и Председатель Правления Ассоциации блокчейн-технологий и дата-центров Даурен Карашев.

Фото: ОФ Altyn Qyran Foundation

В ходе мероприятия Исламбек Салжанов подчеркнул актуальность казахского языка в образовании и заявил, что перевод книг на казахский язык является одной из ключевых задач для нашей страны. Также он объявил о передаче 8000 книг во все городские и районные библиотеки страны.

— Сегодня, мы, Общественный фонд Altyn Qyran, Казахстанская ассоциация блокчейн технологий и дата-центров, совместно с Международным обществом «Қазақ тілі», а также Национальной академической библиотекой Республики Казахстан и АО «Казпочта» хотим сообщить вам радостную новость: четыре мировых бестселлера о новых технологиях на казахском языке отправятся на книжные полки всех городских и районных библиотек страны, — сказал он.

«Блокчейн технологиясы», «Ақшаның қысқаша тарихы», «Криптовалюта дәуірі» и «Шындық машинасы» — эти 4 мировые топовые книги наиболее полно, доступно и интересно рассказывают о том, что такое технологии блокчейн, криптоиндустрия, WEB3 и куда движется прогресс.

Фото: ОФ Altyn Qyran Foundation

Все эти книги также доступны в онлайн-формате для всех желающих на официальном сайте Altyn Qyran Foundation.

— И сейчас мы живем в столь же быстро меняющееся время. Нам всем надо осваивать новые технологии — такие, как блокчейн технологии, искусственный интеллект, интернет вещей, дополненные вертуальная реальность и другие. А в перспективе — привнести в них что-то свое. Данные технологии все еще находятся на стадии своего развития. И нам, казахстанцам, в первую очередь молодежи, нужно быть в авангарде этих процессов. Доставляя эти книги во все 168 районные библиотеки страны, мы даем возможность сельской молодежи Казахстана доступ к мировым инновационным знаниям. А онлайн доступ к этим книгам дает возможность освоить инновационные технологии практически каждому казахстанцу — обратился меценат к молодежи.

Фото: ОФ Altyn Qyran Foundation

На мероприятии также выступил Председатель Правления Ассоциации блокчейн-технологий и дата-центров Карашев Даурен с докладом на тему «Основы: что такое блокчейн, криптоиндустрии и Web3».

— Блокчейн оказывает значительное влияние на развитие новых технологий и инноваций. Сегодня молодые предприниматели используют блокчейн для создания децентрализованных проектов, улучшения финансовой инклюзивности и повышения прозрачности в различных областях, таких как образование, госуправление, энергетика, логистика, здравоохранение и другие отрасли нашей экономики, — сказал спикер.

Фото: ОФ Altyn Qyran Foundation

Напомним, что общественный фонд Altyn Qyran Foundation входит в десятку крупнейших благотворительных фондов Казахстана по объему оказанной помощи и работает по трем основным направлениям — образование, культура и социальная инфраструктура.