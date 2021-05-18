11:47, 18 Май 2021 | GMT +6
800 водителей общественного транспорта не хватает в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы дефицит водителей для общественного транспорта составляет 800 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня дефицит водителей составляет 800 человек. Для решения проблемы с дефицитом водителей общественного транспорта необходимо перевозчикам улучшить условия для водителей (предоставление жилья для водителей, проживающих в области, повысить оплату труда и т.д). В «черном списке» реестра водителей общественного транспорта города Алматы с отрицательными KPI числятся 88 водителей автопарков Алматы», - говорится в ответе управления городской мобильности Алматы на запрос Казинформа.
Ранее сообщалось, что автопарки Алматы собираются закупить свыше 600 автобусов на экологическом топливе.