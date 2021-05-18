800 водителей общественного транспорта не хватает в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы дефицит водителей для общественного транспорта составляет 800 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня дефицит водителей составляет 800 человек. Для решения проблемы с дефицитом водителей общественного транспорта необходимо перевозчикам улучшить условия для водителей (предоставление жилья для водителей, проживающих в области, повысить оплату труда и т.д). В «черном списке» реестра водителей общественного транспорта города Алматы с отрицательными KPI числятся 88 водителей автопарков Алматы», - говорится в ответе управления городской мобильности Алматы на запрос Казинформа.

Ранее сообщалось, что автопарки Алматы собираются закупить свыше 600 автобусов на экологическом топливе.



