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    15:30, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    800 тысяч тенге перечислила мошенникам жительница СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали очередной факт мошенничества, связанный с внесением предоплаты за товар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, преступление произошло в апреле. Все это время полицейские искали мошенника. Им оказался 23-летний житель Алматинской области.

    Жительница Петропавловска планировала оптом купить детские вещи и игрушки. Нашла объявление в одном из пабликов в Instagram. Женщина перечислила «продавцу» свыше 800 тысяч тенге, после чего контакт с ним прервался. Мошенника задержали. Сейчас петропавловские полицейские готовятся передать материалы коллегам из Алматы для установления причастности подозреваемого к другим преступлениям.

    Полицейские отметили, что факты мошенничества, основанные на предоплате, до сих пор встречаются. Хотя люди стали осторожнее относиться к покупке и продаже через интернет.

    Стражи порядка еще раз напомнили о популярной схеме мошенничества - «звонок из банка» и предостерегли от установки незнакомых программ и приложений, перехода по сомнительным ссылкам на сайты, где нужно ввести конфиденциальную информацию.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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