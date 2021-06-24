800 тысяч тенге перечислила мошенникам жительница СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали очередной факт мошенничества, связанный с внесением предоплаты за товар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, преступление произошло в апреле. Все это время полицейские искали мошенника. Им оказался 23-летний житель Алматинской области.

Жительница Петропавловска планировала оптом купить детские вещи и игрушки. Нашла объявление в одном из пабликов в Instagram. Женщина перечислила «продавцу» свыше 800 тысяч тенге, после чего контакт с ним прервался. Мошенника задержали. Сейчас петропавловские полицейские готовятся передать материалы коллегам из Алматы для установления причастности подозреваемого к другим преступлениям.

Полицейские отметили, что факты мошенничества, основанные на предоплате, до сих пор встречаются. Хотя люди стали осторожнее относиться к покупке и продаже через интернет.

Стражи порядка еще раз напомнили о популярной схеме мошенничества - «звонок из банка» и предостерегли от установки незнакомых программ и приложений, перехода по сомнительным ссылкам на сайты, где нужно ввести конфиденциальную информацию.