КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 800 тысяч тенге бабушки потратил подросток на ставки в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 мая в полицию обратилась 70-летняя жительница села Енбек Аккольского района с заявлением о том, что неизвестные лица похитили 848 тысяч тенге с ее банковского счета. Пенсионерка хотела обналичить в банкомате свои сбережения, однако была крайне удивлена, когда узнала, что денег на счету нет.

В банке сообщили, что денежные средства были переведены на счет букмекерской конторы. В ходе беседы полицейские выяснили, что доступ к банковской карте имели внуки пострадавшей.

Оказалось, что внук, воспользовавшись мобильным телефоном бабушки, к которому была привязана банковская карта, делал ставки и переводил деньги, не предупреждая ее об этом, а сообщения с кодами подтверждения операций удалял.

По данному факту было начато досудебное производство по ст. 188 УК КР «Кража».