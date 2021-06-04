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    20:36, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    800 тысяч тенге бабушки потратил подросток на ставки в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 800 тысяч тенге бабушки потратил подросток на ставки в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    14 мая в полицию обратилась 70-летняя жительница села Енбек Аккольского района с заявлением о том, что неизвестные лица похитили 848 тысяч тенге с ее банковского счета. Пенсионерка хотела обналичить в банкомате свои сбережения, однако была крайне удивлена, когда узнала, что денег на счету нет.

    В банке сообщили, что денежные средства были переведены на счет букмекерской конторы. В ходе беседы полицейские выяснили, что доступ к банковской карте имели внуки пострадавшей.

    Оказалось, что внук, воспользовавшись мобильным телефоном бабушки, к которому была привязана банковская карта, делал ставки и переводил деньги, не предупреждая ее об этом, а сообщения с кодами подтверждения операций удалял.

    По данному факту было начато досудебное производство по ст. 188 УК КР «Кража».


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы Акмолинская область
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