Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

800 тысяч евро на развитие велодорожек выделили благотворители в Брюсселе

Автор:  
Арнур Рахимбеков
16 Апреля 2021, 07:21
800 тысяч евро на развитие велодорожек выделили благотворители в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Фонд «Велосипеды в Брюсселе» собрал 800 тысяч евро, которые планируется направить на развитие велосипедной инфраструктуры в столице Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд «Велосипеды в Брюсселе» был создан в конце 2018 года и помогает регулярно распределять спонсорские средства на поддержку велосипедных проектов в столице Бельгии.

Все средства фонда поступают от частных меценатов. В четверг на сайте фонда короля Бодуэна было объявлено об очередных инвестициях в размере 800 тысяч евро для десяти различных проектов по развитию велосипедной инфраструктуры.

«Цель ясна: дать возможность большему числу людей выбрать велосипед в качестве предпочтительного способа безопасного и эффективного передвижения по Брюссельскому столичному региону», - сообщили в Фонде короля Бодуэна.

В ближайшее время в Брюсселе планируется расширение части велосипедной дорожки на бульваре Суверэн, построить велосипедный переход для соединения кампусов университетов «VUB» и «ULB», нанести дорожную разметку для местных велосипедных маршрутов, возвести дидактические стойки для велосипедов, охраняемые велосипедные парковки в школах, ассоциациях, молодежном центре и здравоохранении.

Согласно последним данным «Bruxelles Mobilité», число велосипедистов в 2020 году в Брюсселе увеличилось на 64%, и эта тенденция имеет рост.


Инвестпроекты   Благотворительность   Транспорт   Бельгия   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Завершился первый день VII чемпионата мира по рукопашному бою в Астане
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
Военно-патриотический сбор молодежи «Айбын – 2023» стартует в Спасске
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции