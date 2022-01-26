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800 тонн продукции закупят для стабфонда Алматинской области

26 Января 2022 14:03
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800 тонн продукции закупят для стабфонда Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 1 330 тонн социально значимых продуктов питания имеется в запасе стабилизационного фонда Алматинской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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На текущую дату имеется запас в стабилизационном фонде в объеме 1 330 тонн на сумму 385 млн. тенге, в том числе мука, масло подсолнечное, сахар, рис, рожки.

По словам директора департамента реализации государственных программ СПК «Жетісу» Бахтияра Сембекова, дополнительно будет закуплено 800 тонн социально значимых продуктов питания.

«На сегодня выделено 5,7 млрд. тенге с бюджета, в том числе 1,1 млрд. на закуп товаров в стабфонд и 4,6 млрд. на льготное кредитование. Продукция стабфонда реализуется в сети «Тоймарт» под специальной надписью «Социально значимый продукт», на коммунальном рынке «Жерұйық» три раза в неделю и в двух минимаркетах города, а также на сельхозярмарках», - проинформировал Бахтияр Сембеков.

У субъектов предпринимательства получившие кредиты на сегодняшний день имеется в наличии 4 800 тонн продукции, в том числе картофель, морковь, лук, мука.

Также есть птицефабрики, готовые обеспечить около полумиллионами штук яиц в сутки, молокозавод, хлебопекарня, выпекающая более 15000 булок социального хлеба в сутки.

По данным управления сельского хозяйства, наблюдается увеличение объемов производства перерабатывающих предприятий.

В частности, увеличено производство соков овощных -3,7 раза, мяса птицы - на 15,9%, рыбопродуктов- на 3,5%, молочной продукции - на 1%, риса - 6%, сахарная продукция, патока меласса - в 2,6 раза, хлеба - 25%, макароны - 69%, кондитерские изделия - на 15,9%.

При этом снижено производство мяса на 22%, колбасы на 11%, овощей переработанных на 60%, масло растительного на 41%, масло сливочного на 20%, сыра и творога на 22%, крахмала и крахмалопродуктов на 13%.


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#Алматинская область   #Экономика  
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Автор:

Гульзат Сахова

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