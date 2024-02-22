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    14:33, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    800 студентов проводят тренинги по волонтерству в трех регионах РК

    волонтер
    Фото: Kazinform

    Реализация волонтерского проекта «Менің бауырым» продолжается в Астане. Об этом сообщила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам Н. Оспановой, в соответствии с поручением Главы государства, в ноябре стартовал волонтерский проект «Менің бауырым».

    - Этот важный шаг, обеспечивая защиту прав детей и процессы развития, направлен на создание комфортной образовательной среды. «Менің бауырым» − это не просто проект, а вклад в будущее каждого ребенка, в котором у него будет право на получение знаний, право на поддержку и защиту, – сказала Н.Оспанова.

    Как отметила спикер, цель проекта – защита прав детей и реализация образовательных, воспитательных и социальных проектов в организациях образования. На сегодняшний день более 700 студентов из 11 вузов Астаны обучены волонтерской деятельности, с 5 февраля в 97 общеобразовательных школах города началась реализация социальных и образовательных проектов.

    Проект реализуют в городе Алматы, Алматинской области и области Жетысу. В этих регионах 800 студентов из 10 вузов проводят тренинги по волонтерской деятельности. В марте текущего года планируется подключить проект в Карагандинской и Кызылординской областях.

    Теги:
    Вузы Дети Студенты Общество Волонтерство
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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