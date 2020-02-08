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800 родителей не позволили делать пробу Манту детям в Атырауской области

8 Февраля 2020 17:05
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800 родителей не позволили делать пробу Манту детям в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области 800 родителей не позволили делать пробу Манту детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В прошлом году больше 800 родителей запретили делать пробу Манту своим детям. Также в 2019 году 466 новорожденным, а это рекордное число за последние пять лет, вакцинация против туберкулеза не проводилась. Причина — отказ родителей по религиозным или иным убеждениям», - сообщила главный специалист департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг области Зульфия Кайреденова.

Родителям объяснили, что дети, которым не делалась проба Манту, являются потенциально опасными для окружающих сверстников, так как медики не имеют возможности своевременно выявить у них туберкулез и начать лечение.

«По Атырауской области в 2019 году выявлено 426 случаев впервые заболевших туберкулезом, в 2018 году было зарегистрировано 469 больных. Это почти на 32 процента выше республиканского показателя. Медицинские работники и специалисты городского и районного управлений контроля качества безопасности товаров и услуг проводят разъяснительные работы среди различных групп населения о важности вакцинации против инфекционных заболеваний. После встреч с родителями из числа отказавшихся дополнительно было привито вакциной БЦЖ 52 ребенка», — говорит Зульфия Кайреденова.


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Ключевые слова: Атырауская область, Здравоохранение,
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Автор:

А. Соколов

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