800 переносных аппаратов ИВЛ выпустило предприятие в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Кокшетауское предприятие АО «Тыныс» в текущем году выпустило 800 переносных аппаратов ИВЛ нового поколения марки «Кокшетау-4П», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.
Аппарат предназначенный для проведения искусственной вентиляции легких кислородно-воздушной смесью и кислородной ингаляции в машинах скорой помощи, непосредственно на месте происшествия и полевых условиях, а также клинических отделениях хирургии, реанимации, палатах интенсивной терапии.
Как отметили на заводе, в регионы отгружено более 500 комплектов.
«Что касается Акмолинской области, реализовано 60 аппаратов ИВЛ, в рамках благотворительной помощи 17 единиц передано областному управлению здравоохранения», - дополнили на предприятии.
Буквально на следующей неделе производство ИВЛ возобновится, идет подготовка основных комплектующих к сборке. Ежедневно тынысовцы могут производить до 25 аппаратов. Кроме этого, на складе предприятия имеется 200 готовых комплектов. Продолжают поступать заказы на приборы как от медицинских учреждений, так и частных лиц.
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