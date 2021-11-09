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800 нарушений ПДД за день выявлено в Шымкенте
9 Ноября 2021 23:17
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ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - 800 нарушений ПДД за день выявлено в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В ходе мероприятия с участием инспекции транспортного контроля управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, транспортной прокуратуры проводятся рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения.
За один день ОПМ выявлено 800 административных правонарушений, совершенных водителями автотранспорта, 23 авто доставлены на штрафстоянку.
Кроме того, обследовано 50 километров дороги, на которой установлено 10 дорожных знаков. Нарушители привлечены к административной ответственности: за управление переоборудованным транспортным средством без соответствующего разрешения (ч.7 ст.590 КоАП РК) – 4 водителя, не прохождение предрейсового обязательного технического и медицинского осмотра (ч.8 ст.590 КоАП РК) – 5, не прохождение технического осмотра (ч.9 ст.590 КоАП РК) – 24, использование мобильного телефона за рулем (ст.591 КоАП РК) – 53, за не пристегнутый ремень безопасности (ч.1 ст.593 КоАП РК) – 67 водителей, движение по встречной полосе (ч. 3 ст.596 КоАП РК) – 1, нарушение порядка обгона или маневрирования (ст.595 КоАП РК) – 30, проезд на запрещающий сигнал светофора (ст.599 КоАП РК) – 11, непредоставление преимущества в движении пешеходам (ст.600 КоАП РК) – 5, создание аварийной ситуации (ст.606 КоАП РК) – 3, управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления (ч.1 ст.612 КоАП РК) – 5, за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ст.608 КоАП РК) – 6 водителей.
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