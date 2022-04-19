800 молодежных проектов профинансируют в этом году в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В этом году на гранты акима Карагандинской области выделено 200 млн тенге. Всего определят 100 победителей, которые получат по 2 млн тенге каждый. Заявки на участие в конкурсе начнут принимать уже в мае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопросы развития и поддержки молодежного предпринимательства обсудили на заседании Совета по делам молодежи с участием акима области Жениса Касымбека.

В регионе действуют 95 300 субъектов малого и среднего бизнеса. Из них 15 560 – это молодые предприниматели в возрасте до 29 лет. Наибольшее количество молодежных проектов реализовано в торговле – 5531, в сфере услуг – 3331, в сельском хозяйстве – 1438, в промышленности – 921.

Для развития молодёжного предпринимательства разработан комплекс финансовой и нефинансовой поддержки по госпрограммам. В рамках Нацпроекта по развитию предпринимательства и областных программ планируется в этом году профинансировать 800 молодёжных проектов, из них 385 – через управление занятости.

«Молодые предприниматели получат по 400 МРП. Через управление молодёжной политики планируется предоставить 100 грантов акима области по 2 миллиона тенге каждый (в прошлом году сумма гранта составляла миллион тенге). В городах и районах на гранты акимов выделено 140 млн тенге – это 200 грантов», – сказала руководитель управления предпринимательства Татьяна Аблаева.

Также шесть целевых грантов по программе «Дорожная карта бизнеса» для реализации новых бизнес-идей будут распределены управлением предпринимательства. Сумма одного составит 5 миллионов тенге. Конкурс планируется провести в третьем квартале этого года в электронной форме через платформу Qoldau.kz веб-портала «Электронное правительство».

Особое внимание при распределении грантов будет уделяться креативным отраслям. К ним относятся дизайн и мода, искусство, телевидение, кино и музыка, издательское дело и журналистика, архитектура, маркетинг и коммуникации, образование в сфере креативных индустрий, компьютерная графика, Big Data.

В этом году также стартует новое направление – поддержка микро- и малого предпринимательства в моно- и малых городах, а также в сёлах под 5% годовых (на пополнение оборотных средств – до 5 миллионов тенге, на инвесткредиты – до 20 миллионов тенге).

Кроме того, большая поддержка оказывается через льготное микрокредитование под 6% годовых. По программе «Дорожная карта бизнеса – 2025» планируется просубсидировать 50 проектов молодых предпринимателей.

По ДКБ молодой предприниматель из Караганды Сергей Бобков получил грант – 4,9 миллиона тенге. На эти средства он приобрел оборудование по производству пластика для изготовления 3D-моделей, из которых выпускаются детали для механизмов, элементы декора, макеты и многое другое.

Молодежный бизнес играет большую роль в организации новых рабочих мест и сокращении уровня безработицы. Только за прошлый год было создано 1500 рабочих мест.

Стоит отметить, что в правила предоставления грантов по программе «Дорожная карта бизнеса» внесены изменения: теперь гранты не смогут выдать предпринимателям уже получавшим поддержку. Усилить информационно-разъяснительную работу по условиям получения грантов и обеспечить прозрачность выделения бюджетных средств поручил Женис Касымбек.

«Люди в сельских местностях не всегда знают о возможности получения гранта, критериях и индикаторах участия в конкурсах. Так же как и о их результатах: кто получил гранты, какие проекты были поддержаны. Необходимо доносить это до людей. Необходимо пересмотреть проводимую работу в этом направлении. Гранты должны получать только перспективные проекты», – подчеркнул аким области.