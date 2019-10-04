+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 15 °С
USD 389.23 EUR 426.05
RUB 5.98 CNY 54.46
Скачать
Новости
Вся лента >>>

800 млрд тенге необходимо на развитие программы «Новый Алматы»

4 Октября 2019 11:24
Поделиться:
800 млрд тенге необходимо на развитие программы «Новый Алматы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что на развитие городских окраин по программе «Новый Алматы» необходимо около 800 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюджет Алматы составляет более чем полтриллиона тенге, большая часть тратится на текущие расходы, финансирование городской инфраструктуры и социальных программ. Более 100 млрд тенге – это бюджет развития, на создание новых или реконструкцию существующих объектов. Мы разработали программу «Новый Алматы», как мы сейчас называем окраины: Наурызбайский, Алатауский районы. Только на реализацию этой новой программы в течение 5 лет нам необходимо около 800 млрд тенге», - сказал Бакытжан Сагинтаев в рамках Казахстанского финансового форума.

Он отметил, что поэтому для акимата критически важно привлечение инвестиций и активное развитие бизнеса, что обеспечит рост налогов для реализации городских инициатив и повышения благосостояния алматинцев, которые смогут делать накопления и в свою очередь инвестировать их в развитие экономики.

«В этой связи, для нас очень важно использование такой площадки, как МФЦА, которая уже прошла этап становления и перешла к активной фазе в своей работе», - отметил аким.В работе форума также участвует управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Акимат,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив