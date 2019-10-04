800 млрд тенге необходимо на развитие программы «Новый Алматы»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что на развитие городских окраин по программе «Новый Алматы» необходимо около 800 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Бюджет Алматы составляет более чем полтриллиона тенге, большая часть тратится на текущие расходы, финансирование городской инфраструктуры и социальных программ. Более 100 млрд тенге – это бюджет развития, на создание новых или реконструкцию существующих объектов. Мы разработали программу «Новый Алматы», как мы сейчас называем окраины: Наурызбайский, Алатауский районы. Только на реализацию этой новой программы в течение 5 лет нам необходимо около 800 млрд тенге», - сказал Бакытжан Сагинтаев в рамках Казахстанского финансового форума.

Он отметил, что поэтому для акимата критически важно привлечение инвестиций и активное развитие бизнеса, что обеспечит рост налогов для реализации городских инициатив и повышения благосостояния алматинцев, которые смогут делать накопления и в свою очередь инвестировать их в развитие экономики.

«В этой связи, для нас очень важно использование такой площадки, как МФЦА, которая уже прошла этап становления и перешла к активной фазе в своей работе», - отметил аким.В работе форума также участвует управляющий Международным финансовым центром «Астана» Кайрат Келимбетов.