800 млн тенге выделит детям акимат Нур-Султана в рамках всеобуча

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат Нур-Султана выделяет 800 млн тенге на помощь детям из малообеспеченных семей в рамках программы «Всеобуч», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

В этом году увеличено количество школьников, которые будут охвачены материальной помощью. С 2020 года была увеличена сумма. Таким образом, размер оказываемой помощи составляет 40 тысяч тенге на каждого школьника из малообеспеченной семьи. Об этом на августовском онлайн-совещании рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

«Если в семье, к примеру, по четверо детей, то на каждого ребенка будет выделено по 40 тысяч тенге. Таким образом, семья сможет использовать 160 тысяч тенге на приобретение школьной одежды, обуви и письменных принадлежностей. Программа «Всеобуч» в этом году стартовала 11 августа. Мы увеличили охват детей, также для удобства и выбора увеличили количество компаний и торговых точек. В прошлом году сумму увеличили до 40 тысяч тенге на ребенка. Планируем охватить Всеобучем свыше 15 тысяч учащихся. При необходимости дополнительно увеличим охват.

Кроме того, помощь школьникам также оказываем в рамках традиционной акции «Дорога в школу». Данной программой будет охвачено еще 7 тысяч детей. Вместе с тем районные акиматы вручат более чем 2 тысячам школьников рюкзаки с принадлежностями», - сказал Алтай Кульгинов.

Для подачи заявления на получение помощи в рамках Всеобуча родителям необходимо обратиться в школу, где обучается ребенок.

Помощь в рамках Всеобуча оказывается следующим категориям школьников:

- детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной соцпомощи (АСП);

- детям из семей, не получающих АСП, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

- детям из семей, требующих экстренной помощи в результате ЧС;

- иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Помощь оказывается через цифровую платформу «BMC Sales», рекомендованную РПП «Атамекен», где используются спецкарты с указанием индивидуального номера. Движение социальных единиц отслеживается в личных кабинетах получателями, соцпедагогами, администратором программ, что обеспечивает прозрачность и целевое использование средств.