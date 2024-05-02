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    11:41, 02 Май 2024 | GMT +6

    800 млн тенге из бюджета может потребоваться на ремонт поврежденных паводками электропроводов

    Электричество, электроснабжение, электроэнергия, электросети
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов озвучил объем средств, которые могут понадобиться на ремонт поврежденных паводками электропроводов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Электроэнергетическая компания проводит восстановление всех поврежденных в результате наводнения опор. То есть никаких дополнительных средств из бюджета не выделяется. Только в Жангельдинском районе Костанайской области ведется подсчет по упавшим столбам. На это будут выделены дополнительные средства. Точно известно станет к концу этой недели. В других регионах бюджетных расходов не будет. Электросетевые компании все отремонтирует за свои средства, — сказал Сунгат Есимханов на брифинге в Сенате.

    Корреспондент агентства Kazinform поинтересовался, сколько денег Министерство просит из бюджета на ремонт опор ЛЭП в Жангельдинском районе.

    — По нашему предварительному подсчету на сегодня, это около 800 миллионов тенге. Но и здесь бизнес-сообщество помогает. Ведется соответствующий ремонт. Но если потребуются дополнительные средства, то такая сумма может быть выделена, — заключил спикер.

    Теги:
    Бюджет Сенат Электроэнергия Ремонт Минэнерго РК Регионы Паводки в Казахстане
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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