800 млн тенге из бюджета может потребоваться на ремонт поврежденных паводками электропроводов
Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов озвучил объем средств, которые могут понадобиться на ремонт поврежденных паводками электропроводов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Электроэнергетическая компания проводит восстановление всех поврежденных в результате наводнения опор. То есть никаких дополнительных средств из бюджета не выделяется. Только в Жангельдинском районе Костанайской области ведется подсчет по упавшим столбам. На это будут выделены дополнительные средства. Точно известно станет к концу этой недели. В других регионах бюджетных расходов не будет. Электросетевые компании все отремонтирует за свои средства, — сказал Сунгат Есимханов на брифинге в Сенате.
Корреспондент агентства Kazinform поинтересовался, сколько денег Министерство просит из бюджета на ремонт опор ЛЭП в Жангельдинском районе.
— По нашему предварительному подсчету на сегодня, это около 800 миллионов тенге. Но и здесь бизнес-сообщество помогает. Ведется соответствующий ремонт. Но если потребуются дополнительные средства, то такая сумма может быть выделена, — заключил спикер.