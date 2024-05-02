800 млн тенге из бюджета может потребоваться на ремонт поврежденных паводками электропроводов

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов озвучил объем средств, которые могут понадобиться на ремонт поврежденных паводками электропроводов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Электроэнергетическая компания проводит восстановление всех поврежденных в результате наводнения опор. То есть никаких дополнительных средств из бюджета не выделяется. Только в Жангельдинском районе Костанайской области ведется подсчет по упавшим столбам. На это будут выделены дополнительные средства. Точно известно станет к концу этой недели. В других регионах бюджетных расходов не будет. Электросетевые компании все отремонтирует за свои средства, — сказал Сунгат Есимханов на брифинге в Сенате.

Корреспондент агентства Kazinform поинтересовался, сколько денег Министерство просит из бюджета на ремонт опор ЛЭП в Жангельдинском районе.