800 граффити-реклам наркотиков уничтожили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – За минувшую неделю со стен зданий областного центра было удалено еще 100 надписей-граффити, рекламирующих сайты по продаже наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, неделю назад сотрудники управления по противодействию наркопреступности и управления местной полицейской службы департамента полиции Жамбылской области совместно с представителями организаций «Тараз жасыл ел» и «Жас сарбаз» провели акцию по удалению граффити-надписей, рекламирующих сайты по продаже наркотиков. Было ликвидировано около 700 надписей, а за нанесение граффити задержаны 6 человек.

«В Таразе прошла акция «Рефлекс-2019» по удалению граффити-надписей, - пояснили в ведомстве. - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с МПС ОП-1 управления полиции города Тараза провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, распространяющих синтетические наркотики. Нанесение граффити на стены зданий и их распространение в компьютерных сетях являются пропагандой и незаконной рекламой наркотических средств».

В результате акции «Рефлекс-2019» задержан 30-летний житель Тараза, расписывавший на стенах домов запрещенные граффити-надписи. Задержанный дал признательные показания, он привлечен к ответственности. В департаменте полиции Жамбылской области напомнили, что за данное правонарушение предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составляет от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге.

Со стен домов и ограждений областного центра в целом удалено около 800 надписей-граффити, содержащих кодовые слова по распространению наркотиков.

Помимо этого, сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе мониторинга установили аналогичные интернет-сайты, функционировавшие в приложении Telegram. Выявленные сайты удалены, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к созданию сайтов и надписей. Профилактика наркопреступлений находится на постоянном контроле, заверили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области и призвали население не оставаться в стороне от подобных правонарушений.