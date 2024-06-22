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    21:17, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    80% жителей планеты выступают за более активные действия в борьбе с изменением климата

    80 % жителей планеты выступают за более активные действия в борьбе с изменением климата
    Фото: ВМО / М.А. Хоссейн

    Крупнейший в истории опрос общественного мнения по проблемам изменения климата показал, что 80 процентов людей во всем мире хотят, чтобы правительства их стран предприняли более активные действия для борьбы с климатическим кризисом. Еще больше – 86 процентов – хотели бы, чтобы страны отбросили геополитические разногласия и работали над проблемой изменения климата сообща. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Центр новостей ООН.

    Опрос проводился по заказу Программы развития ООН (ПРООН) совместно с Оксфордским университетом и компанией GeoPol. В нем приняли участие 73 тысячи человек из 77 стран, говорящие на 87 языках.

    Поразительный уровень консенсуса

    Опрос показал, что в двадцати крупнейших странах мира, ответственных за выбросы в атмосферу львиной доли парниковых газов, за усиление климатических мер выступают большинство жителей: по 66 процентов – в США и России, 67 – в Германии, 73 – в Китае, 77 – в Южной Африке и Индии, 85 – в Бразилии, 88 – в Иране и 93 – в Италии.

    В Австралии, Канаде, Франции, Германии и США женщины гораздо больше озабочены проблемой изменения климата, чем мужчины – на 10-17 пунктов в процентном выражении.

    - Итоги народного голосования по климату четко и ясно дают понять, что граждане мира хотят, чтобы их лидеры преодолели разногласия и прямо сейчас начали активно бороться с климатическим кризисом, – заявил Администратор ПРООН Ахим Штайнер. – Результаты беспрецедентного по своему охвату опроса демонстрируют поразительный уровень консенсуса. Мы призываем политиков и общественных лидеров принять это к сведению, особенно сейчас, когда страны разрабатывают следующий раунд обязательств по климатическим мерам в рамках Парижского соглашения.

    Отказ от ископаемого топлива

    Помимо широкого настроя на более решительные действия в области климата, опрос показал, что большинство людей в мире – 72 процента – выступают за скорейший отказ от ископаемого топлива. Это относится и к странам, входящим в десятку крупнейших производителей нефти, угля или газа: от 89 процентов – в Нигерии до 54 процентов – в США. Лишь семь процентов людей во всем мире заявили, что их страна вообще не должна переходить на новые технологии в сфере энергетики.

    Климатическая тревога

    Люди во всем мире констатируют, что изменение климата не дает им покоя: 56 процентов жителей планеты заявили, что думают об этом регулярно, в то время в наименее развитых странах этот показатель составляет 63 процента.

    Более половины людей во всем мире отметили, что изменение климата беспокоит их больше, чем в прошлом году. Этот показатель выше среди жителей наименее развитых стран и составляет 59 процентов. В среднем по девяти опрошенным малым островным развивающимся государствам 71 процента респондентов сообщили, что климатические изменения беспокоят их больше, чем в прошлом году.

    Изменение климата в значительной степени влияет на принятие людьми важных решений, например, где жить или работать – об этом заявили 69 процентов опрошенных.

    Теги:
    Климат ООН Экология Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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