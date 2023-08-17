80% жителей Астаны сдали декларацию о доходах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане декларацию об активах и обязательствах предоставили 80% физических лиц, обязанных декларировать доходы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«С 1 января в Казахстане стартовал второй этап всеобщего декларирования для работников государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супругов. На сегодняшний день в столице обязательство по предоставлению первоначальной формы 250.00 «Декларации об активах и обязательствах» должны возникать у 120 681 физического лица, уже предоставили декларацию около 80% - 95 538 человек, не представили - 25 143 физических лица.

Главной целью всеобщего декларирования является обеспечение сокращения теневой экономики, снижение уровня коррупции, обеспечение дополнительных поступлений в бюджет и совершенствование социальной политики», - сказал в ходе брифинга в Службе коммуникаций города Астаны заместитель руководителя департамента государственных доходов Минфина РК по Астане Канат Балтабеков.

Спикер напомнил, что согласно Налоговому кодексу всеобщее декларирование в Казахстане введено с 1 января 2021 года и проходит в четыре этапа. На первом этапе отчетность предоставляли государственные служащие и приравненные к ним лица. С этого года начали подавать декларации у работников госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги. С 2024 года будут должны подавать декларации руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги. С 2025 года должны будут подавать декларации остальные категории граждан.