-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80% запланированных мероприятий к Наурызу перевели в онлайн-формат в ЗКО
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Если в ближайшие дни показатели заболеваемости COVID-19 вырастут, в Западно-Казахстанской области усилят карантинные меры, заявили санэпидемиологи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата ЗКО.
Напомним, область вошла в «красную зону». За сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания, больше половины всех заразившихся – жители областного центра.
По информации акимата, 80% запланированных мероприятий к празднику Наурыз перевели в онлайн-формат. Усилят контроль за соблюдением санитарных норм в школах, объектах общепита и в общественном транспорте.
Арман Калибеков и.о. руководителя областного управления здравоохранения: «По заболеваемости мы находимся в тройке лидеров. По заполняемости стационарных коек у нас также высокая заполняемость, реанимационные койки - заполняемость 26%. Призываем жителей соблюдать меры противоэпидемических мероприятий, призываем соблюдать социальную дистанцию, не ходить в места скопления людей».
- Продление локдауна зависит от наших граждан - Минздрав РК
- Особое значение необходимо придавать собственному здоровью – Ерлан Киясов о праздновании Наурыза
- Рост заболеваемости коронавирусом на 12% отмечается в Казахстане
- Расширить контингент вакцинируемых против коронавируса планируют в апреле в Казахстане
- Продолжаются нарушения ограничительных мер - Ерлан Киясов
- Из-за непогоды чуть не опоздали на самолет вылетающие на лечение ребенка жители СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана