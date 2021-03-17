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80% запланированных мероприятий к Наурызу перевели в онлайн-формат в ЗКО

17 Марта 2021 15:21
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80% запланированных мероприятий к Наурызу перевели в онлайн-формат в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Если в ближайшие дни показатели заболеваемости COVID-19 вырастут, в Западно-Казахстанской области усилят карантинные меры, заявили санэпидемиологи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата ЗКО.

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Напомним, область вошла в «красную зону». За сутки зарегистрирован 51 новый случай заболевания, больше половины всех заразившихся – жители областного центра.

По информации акимата, 80% запланированных мероприятий к празднику Наурыз перевели в онлайн-формат. Усилят контроль за соблюдением санитарных норм в школах, объектах общепита и в общественном транспорте.

Арман Калибеков и.о. руководителя областного управления здравоохранения: «По заболеваемости мы находимся в тройке лидеров. По заполняемости стационарных коек у нас также высокая заполняемость, реанимационные койки - заполняемость 26%. Призываем жителей соблюдать меры противоэпидемических мероприятий, призываем соблюдать социальную дистанцию, не ходить в места скопления людей».



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#Западно-Казахстанская область   #Наурыз   #Общество   #Коронавирус в РК  
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