80 выпускников высшего медицинского колледжа идут работать в инфекционные стационары ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В этом году колледж закончили 304 дипломированных средних медработника, среди которых акушеры, медсестры, фельдшеры. Все выпускники изъявили желание и готовность работать в провизорных стационарах области. На сегодняшний день первая группа выпускников колледжа в составе 24 медиков уже работает в инфекционных и провизорных стационарах, помогая врачам бороться за жизнь и здоровье пациентов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

В Западно-Казахстанском высшем медицинском колледже прошла встреча с 80 выпускниками учебного заведения, которые будут направлены на работу в медорганизации региона.

«Подготовка квалифицированных медицинских кадров является вопросом первой необходимости в настоящее время. Ваша профессия одна из самых благородных, гуманных и необходимых, востребована во все времена. Возлагаем на вас большие надежды. Самое главное, соблюдайте меры предосторожности, чтобы сохранить свое здоровье, и успешно вылечить больных людей», – сказал заместитель акима области Айдар Нуралиев.

Преподаватель Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа Индира Жапашова подчеркнула, что в этом году колледж закончили 304 человека – среди них акушеры, медсестры, фельдшеры и другие. На сегодняшний день первая группа выпускников колледжа в составе 24 медиков уже приступила к работе в инфекционных и провизорных стационарах и активно помогает нашим врачам бороться за жизнь и здоровье пациентов.

«Выпускников мы обучаем группами, по 24 человека, в течение недели – это 54 часа занятий. Обучение проходит в онлайн-режиме, будущие медики приглашаются лишь на практические занятия, где они обучаются одеванию и снятию формы одежды КВИ. Далее преподаватели на деле показывают и рассказывают, какова специфика работы в провизорных стационарах, и выпускник получает свой сертификат, – рассказала И. Жапашова. – Прежде чем приступить к работе, здоровье выпускников будет проверено путем ПЦР-тестов».

Выпускники Аскар Гайнуллиев и Адилет Кунусбаев закончили колледж в этом году и без всяких раздумий и сомнений приняли решение пройти обучение, чтобы в трудную минуту не оставаться в стороне.

«Получили свой сертификат, сдали только что тест на ПЦР, ждем результатов. Если тест окажется отрицательным, нас направят на работу в провизорные стационары. Я считаю, мы хорошо подготовлены, благодаря нашим учителям, и, в принципе, на деле сможем применять все наши умения и навыки. Надеемся на лучшее и готовы бросить все свои силы на борьбу с коварным вирусом», – сказали будущие медработники.