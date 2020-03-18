80% всех услуг в сфере образования оплачивается из бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общий объём услуг образовательных организаций в 2019 году составил 683 миллиарда тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

За январь–декабрь 2019 года организации образования оказали услуги на 682,96 млрд тенге. Для сравнения: в январе–декабре 2018 года объём услуг составлял 557,1 млрд тенге.

80,1% всех услуг образовательных организаций было оказано за счёт средств бюджета, 15,1% — за счёт населения, 4,8% — за счёт компании.

В региональном разрезе более половины (51,5%) услуг в секторе было оказано образовательными организациями пяти регионов: Алматы (14,4%, 98,3 млрд тг), Нур-Султана (13,2%, 90,5 млрд тг), а также Туркестанской (9,5%, 65,2 млрд тг), Алматинской (8%, 54,6 млрд тг) и Карагандинской (6,4%, 43,4 млрд тг) областей.

Наибольший объём образовательных услуг был оказан в области основного и общего среднего образования (40,6% от всего объёма, 277,1 млрд тг), высшего образования (15,8%, 107,7 млрд тг), а также дошкольного образования и обучения (14,8%, 101,1 млрд тг).

Объём услуг, оказанных организациями образования через сеть Интернет, составил 2,4 млрд тг. Объём онлайн-услуг в секторе за счёт населения составил 1,48 млрд тг, за счёт бюджета — 628,26 млн тг, за счёт предприятий — 265,06 млн тг.

55,8% всего объёма онлайн-услуг образовательных организаций было оказано в области высшего образования, 5,4% — в области вспомогательных образовательных услуг, 4,4% — в области технического и профессионального среднего образования.