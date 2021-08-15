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80 водителей с подложными номерами наказали в Павлодарской области
15 Августа 2021 06:23
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские говорят: в каждом случае нарушители заявляли, что не знают, откуда взялся фальшивый номер, более того – даже не в курсе, что ездят с фальшивыми номерами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Pavlodarnews.kz.
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«Это нарушение предусмотрено статьей 590 части 4 КРКоАП, что влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год. Только за две недели инспекторы роты патрульной полиции выявили 14 таких нарушений», – рассказал исполняющий обязанности командира роты патрульной полиции области Адлет Мергазин.
Он сообщил, что не так давно в областном центре на пересечении улиц Ворушина и Гагарина полицейские остановили ВАЗ 2123 с подложными номерами. По данному факту в отношении 60-летнего водителя возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КРКоАП.
Аналогично, на перекрестке улиц Камзина и Ломова полицейские заметили Toyota Camry, водитель которой управлял машиной с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками.
В обоих случаях возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КРКоАП. Материалы направлены в суд, а машины водворены на штрафстоянку.
Он сообщил, что не так давно в областном центре на пересечении улиц Ворушина и Гагарина полицейские остановили ВАЗ 2123 с подложными номерами. По данному факту в отношении 60-летнего водителя возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КРКоАП.
Аналогично, на перекрестке улиц Камзина и Ломова полицейские заметили Toyota Camry, водитель которой управлял машиной с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками.
В обоих случаях возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КРКоАП. Материалы направлены в суд, а машины водворены на штрафстоянку.
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