80 водителей с подложными номерами наказали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полицейские говорят: в каждом случае нарушители заявляли, что не знают, откуда взялся фальшивый номер, более того – даже не в курсе, что ездят с фальшивыми номерами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Pavlodarnews.kz.



«Это нарушение предусмотрено статьей 590 части 4 КРКоАП, что влечет штраф в размере 20 МРП или лишение права управления транспортными средствами сроком на один год. Только за две недели инспекторы роты патрульной полиции выявили 14 таких нарушений», – рассказал исполняющий обязанности командира роты патрульной полиции области Адлет Мергазин.

Он сообщил, что не так давно в областном центре на пересечении улиц Ворушина и Гагарина полицейские остановили ВАЗ 2123 с подложными номерами. По данному факту в отношении 60-летнего водителя возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КРКоАП.

Аналогично, на перекрестке улиц Камзина и Ломова полицейские заметили Toyota Camry, водитель которой управлял машиной с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками.

В обоих случаях возбуждено административное производство по статье 590 части 4 КРКоАП. Материалы направлены в суд, а машины водворены на штрафстоянку.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, с начала года в регионе полицейские привлекли к ответственности около 80 водителей за управление авто с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками.