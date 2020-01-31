80 тысяч тенге премии получит таразский полицейский, не взявший взятку в 1 000 тенге
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Встреча представителей столичных антикоррупционных ведомств с личным составом департамента по Жамбылской области состоялась в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Жамбылской области.
Во встрече приняли участие руководитель республиканского информационно-агитационного штаба Ырза Турсунзада, представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Бердалин, руководитель областного информационно-агитационного штаба при областном департаменте Касымхан Тулендиев, первый заместитель руководителя департамента по противодействию коррупции по Жамбылской области Равиль Тулебаев, а также личный состав департамента полиции.
«Основной нашей задачей является информирование населения, работников правоохранительных и государственных органов, а также молодое поколение страны по формированию культуры добропорядочности», - сказала в своем выступлении Ырза Турсунзада.
Говоря о реализуемых агентством проектах, Арман Бердалин рассказал о работе, которую проводят вновь созданные департаменты добропорядочности, профилактики, партнерства. Также он остановился на таких проектах, как «Sanaly urpaq», «Адал ұрпақ», а также «Protecting business and investments», «Качественная дорога», направленных на защиту предпринимателей.
В свою очередь руководство департамента полиции познакомили присутствующих с работой по профилактике коррупции среди личного состава.
Представитель Агентства РК по противодействию коррупции Арман Бердалин вручил премию в размере 30 МРП за сообщение об административном коррупционном правонарушении майору полиции Ильясу Алашову.
Находясь на службе в составе батальона дорожно-патрульной полиции, майор полиции отказался от предложенной ему взятки в размере одной тысячи тенге от остановленного в состоянии опьянения водителя легкового автомобиля. Объяснив гражданину, что дача взятки преследуется законом Республики Казахстан, майор Ильяс Алашов оформил протокол водителю с административным штрафом в размере 252 тысячи тенге.
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