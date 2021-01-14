80 тысяч доз вакцины против коронавируса ожидают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ожидают поступления 80 тысяч доз вакцины против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов уточнил, что вакцинация против коронавируса - на этапе планирования. Область рассчитывает получить 80 тысяч доз вакцины. Прививать в первую очередь будут медицинских работников, педагогов, людей, состоящих на учете с хроническими заболеваниями, студентов, членов мониторинговых групп. Конкретных сроков начала вакцинации пока не называют.

«Эпидситуация по коронавирусу контролируемая. По области развернуты 1165 инфекционных коек. В стационарах находятся 514 пациентов с коронавирусом и пневмонией. Занятость инфекционных коек составляет 44%», - сообщил Н.Айманов.

В течение суток в инфекционные стационары госпитализируют 38-39 человек. В выходные дни пациентов было больше – 54.

В тяжелом состоянии находятся 21 человек. Восемь североказахстанцев – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

На амбулаторном лечении сейчас 1051 житель региона, в том числе бессимптомные носители вируса.

«Лечение получают в полном объеме. Лекарств достаточно. Поставки идут. Отрабатываем единую информационную систему для мониторинга. Если вдруг какой-то препарат в каком-либо медучреждении будет заканчивать, то его оперативно доставят из другого. Нагрузка на «скорую помощь» - около 400 вызовов в сутки. Из них до 70 – вызовы, связанные с коронавирусом», - проинформировал Н. Айманов.

По области работают 98 мобильных бригад. Ежесуточная нагрузка на них – 547 человек.

«В борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы в целом 2,3 тысячи человек. Пока потребности в дополнительном медперсонале нет. У нас имеются 232 аппарата ИВЛ. Запускаем кислородные станции. Компьютерные томографы функциональны. Есть очередность. Она создается за счет самоназначений или излишних назначений врачей. Призываем проходить исследование на КТ только в том случае, если остались вопросы после рентгенографии», - сказал Н.Айманов.



