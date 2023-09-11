80% товаров Китая и Центральной Азии перевозится в Европу через Казахстан – Роман Скляр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр отметил потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В контексте текущей геополитической ситуации важное стратегическое значение имеет создание новых транспортно-логистических маршрутов для диверсификации и обеспечения надежности взаимных цепочек поставок и производств. Сегодня более 80% товаров Китая и Центральной Азии в Европу перевозится именно через Казахстан. На этом фоне все более важную роль на континентальной торговой карте играет Транскаспийский международный транспортный маршрут», - сказал Роман Скляр на казахстанско-германском бизнес-форуме.

Он сообщил о положительной динамике по объемам грузов по данному маршруту.

«В прошлом году перевалка грузов увеличилась в два раза и составила порядка 1,7 млн тонн, а за пять месяцев текущего года грузопоток вырос на 64%. В текущем году мы заинтересованы довести в среднесрочной перспективе объемы грузоперевозок по данному маршруту до 10 млн тонн. Со своей стороны Казахстан готов предоставить портовые мощности для обеспечения растущих потребностей немецких и европейских партнеров», - подчеркнул первый вице-премьер РК.

«Кроме того, нами ведется работа по выстраиванию внешних логистических терминалов и развитию цифровых интеллектуальных транспортных систем. В этом контексте ключевую роль в развитии мультимодальных перевозок в направлении Германии могли бы сыграть немецкие порты», - добавил Р. Скляр.