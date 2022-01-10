80 тонн социального хлеба выпускается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Алматы выпускается 80 тонн социального хлеба, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировали в городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения Алматы, в настоящее время, на территории города Алматы продолжают работу 3 крупных хлебзавода- ХБК «Аксайнан», «Алматынан» и «Рузинан».

Данными предприятиями выпускается 80 тонн социального хлеба в день. При этом цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне («Аксайнан» – 80 тенге/булка, «Алматынан» – 85 тенге/булка).

В целом ситуация по обеспечению населения города продукцией первой необходимости.

Сегодня в городе возобновлена работа всех крупных торговых сетей (Магнум, Смолл, Тоймарт, Метро, Юбилейный, Столичный, Маймарт, Галмарт, JLC и Асыл Ет), а также магазинов «У дома».

Кроме того, восстановлены каналы поставок продовольствия от производителей города Алматы и регионов страны.

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что город обеспечен продовольствием в достаточных объёмах.