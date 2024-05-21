80 тонн семян зерновых культур затопило во время паводка в Актюбинской области

В селе Кумкудук Актюбинской области во время весеннего паводка 80 тонн семян крестьянского хозяйства стали непригодными. Между крестьянами был взаимный обмен семенами, в связи с чем производственный кооператив «Али» посадил пшеницу на площади 400 га, передает корреспондент агентства kazinform.

По Актюбинской области в этом году будет освоено более 700 тысяч гектаров. В настоящее время проведены весенние полевые работы на площади 220 тыс. га.

— Значительный ущерб растениеводству во время наводнения не нанесен. Сейчас все посевные площади исправны, идет посевная работа. С последней декады апреля и начала мая прошли посевные работы на 220 тыс. га. Из них 160 тыс. га зерновых культур, 32 тыс. га масличных культур, 30 тыс. га кормов и 1,4 тыс. га картофеля, 500 га овощей, остальные 200 га бахчевых культур. Стоит отметить, что в селе Кумкудук Айтекебийского района в производственном кооперативе «Али» затопило семена. Акимат рассматривает способы возмещения убытков. Сегодня хозяйство осуществило посевную работу, получив семена способом взаимного обмена между крестьянами. Сейчас на площади 400 га посеяли пшеницу. В стране утверждены правила возмещения убытков физическим и юридическим лицам в сфере сельского хозяйства. Там предусматрены случаи потопа посевных площадей. У нас не пашня, а семена, но это еще нужно уточнить через министерство, — сказал руководитель отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Актюбинской области Нурбек Райымбаев.

По его словам, в этом году планируется собрать в общей сложности 400-430 тыс. тонн зерна, 40 тыс. тонн масличных культур. Средняя урожайность может составить 10 центнеров с гектара.

Отметим, что во время весеннего паводка в Актобе было зарегистрировано более 3 тысяч трупов скота. На более 1500 голов скота было возмещено 264,4 млн тенге.