80% техники лесничих резервата «Семей орманы» изношено

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили о степени изношенности техники сотрудников лесного хозяйства в резервате «Семей орманы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 июля 2015 года за 18-02/664 «Об утверждении норм и нормативов по охране, защите, пользованию лесным фондом, воспроизводству лесов и лесоразведению на участках государственного лесного фонда» оснащенность резервата составляет 92%, в связи с амортизационным износом подлежат списанию 80% техники и оборудования», - сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 июня 2023 года утвержден Комплексный план первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023 - 2027 годы (далее - Комплексный план).

Общая потребность финансирования по Комплексному плану из республиканского бюджета на 2023-2027 годы на нужды лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий составляет 68,5 млрд тенге. В рамках Комплексного плана на первоочередные меры по укреплению материально-технического обеспечения особо охраняемых природных территорий на текущий год предусмотрено 8,2 млрд тенге, из них для резервата 1,4 млрд тенге (пожарные автомобили- 15 ед, малых лесопатрульных комплексов -14 ед., прицеп 2 ПТС – 3 ед, прицеп бочка пожарная – 8). В период до 31 декабря 2027 год планируется доведение материально-технической оснащенности природоохранных и лесных учреждении до уровня положенности.