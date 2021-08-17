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80% сотрудников Республиканского центра космической связи привились от COVID-19

17 Августа 2021 19:15
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80% сотрудников Республиканского центра космической связи привились от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В коллективе АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК соблюдаются все меры по предупреждению распространения COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На сегодняшний день против коронавиусной инфекции вакцинированы более 80 процентов всех работников, причем на основных объектах предприятия – в Центре космической связи (ЦКС) «Акколь» и ЦКС «Коктерек» - привито более 90% специалистов.

Руководитель службы безопасности и охраны труда АО «РЦКС» Замира Баймагамбетова рассказала, что для стимулирования появления коллективного иммунитета от COVID-19 дополнительным соглашением к коллективному договору предприятием предусмотрены дни отдыха вакцинированным работникам с сохранением средней заработной платы. «Это решение принято в соответствии с трудовым законодательством РК, во исполнение постановлений главного государственного санитарного врача страны по усилению мер по предупреждению заболевания коронавирусной инфекцией среди населения Казахстана», - отметила она.

АО «РЦКС» работает в штатном режиме, соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры, введен карантин на посещение объектов предприятия.

Напомним, казахстанская космическая система связи и вещания Kazsat, эксплуатацию которой ведет АО «РЦКС», состоит из двух аппаратов ( Kazsat-2, Kazsat-3) и двух комплексов управления «Акколь» ( Акмолинская область) и «Коктерек» ( Алматинская область). Услугами спутников связи KazSat пользуются 15 основных казахстанских операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций на территории страны.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Космос  
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Автор:

Сара Кабикызы

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