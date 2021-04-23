80% сотрудников перейдут на удаленку в Мангыстауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В регионе следует обеспечить переход на удаленный режим работы 80 % населения и 20 % на очный режим работы, работников государственных органов, национальных компаний, бизнес-центров, других офисов. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Мангыстауской области «Об усилении карантинных ограничительных мер на территории региона», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе ограничивается деятельность продовольственных и непродовольственных крытых рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима с запретом работы в субботние и воскресные дни,

продовольственных и непродовольственных открытых рынков с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима с запретом работы в воскресные дни,

ТРЦ, торговых домов, торговых сетей с запретом работы в субботние и воскресные дни за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек, прививочных пунктов

спорткомплексов, спортивно-оздоровительных лагерей, фитнес центров по предварительной записи с запретом работы в субботние и воскресные дни

Также в регионе следует обеспечить переход на удаленный режим работы 80 % населения и 20 % на очный режим работы, работников государственных органов, национальных компаний, бизнес-центров, других офисов.

Следует обеспечить движение общественного транспорта с заполняемостью по количеству сидячих посадочных мест, с увеличением количества автобусов в час пик, с присутствием кондуктора и обработкой дезинфицирующими средствами и открытием всех дверей на конечных остановках.

В постановлении говорится обеспечить деятельность дошкольных учреждений с организацией дежурных групп при соблюдении комплектации групп не более 15 человек. Разрешается деятельность детских кабинетов коррекции, детских и взрослых образовательных центров по предварительной записи.