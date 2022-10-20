80% случаев семейно-бытового насилия связаны с распитием алкоголя – депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 70% преступлений в отношении детей совершаются близким окружением или дома, там, где по сути, ребенок должен находиться в безопасности. На эту проблему обратила внимание депутат Мажилиса Парламента РК Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно мы обсуждали предложение по профилактике семейно-бытового насилия и представили их в двух направлениях. Первое направление связано с выстраиванием целостной системы по реализации семейной политики, работы и оказанием помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Мы должны работать с причинами. На сегодняшний день одна из причин семейно-бытового насилия – это нерешенные социальные проблемы, в том числе и в отношении детей. 70% преступлений в отношении детей совершаются близким окружением или дома, там, где по сути, ребенок должен находиться в безопасности», - сообщила на форуме по вопросам профилактики семейно-бытового насилия.

По ее словам, 80% случаев семейно-бытового насилия связаны с злоупотреблением алкогольными напитками. «Все эти процессы требуют комплексного подхода и работы с семьей, прежде всего», - добавила Динара Закиева.

Ранее сообщалось, что тиктокеров и блогеров привлекут для профилактики бытового насилия.