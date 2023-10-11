80% саженцев «зеленого пояса» Тараза пришли в негодность – прокуратура

Как возмещается ущерб от незаконной вырубки деревьев, и как сохраняются посадки зеленых насаждений в областном центре, проверили прокуроры Жамбылской области, передает агентство Kazinform.

Напомним, в Жамбылской области создана специализированная природоохранная прокуратура, которая будет заниматься экологическими проблемами региона. В надзорном органе полагают, что вопросы рационального использования ресурсов и сохранения природного достояния региона требуют усиления. Приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан в Жамбылской области специализированную природоохранную прокуратуру возглавил прокурор Даурен Кубеев.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области, вопросы соблюдения природоохранного законодательства находятся под особым контролем органов прокуратуры.

- Специально созданной природоохранной прокуратурой изучены вопросы сохранности зеленых насаждений и возмещения ущерба в результате незаконной вырубки деревьев. Выявлены нарушения по ведению должного учета количества, качества и состояния зеленых насаждений. Установлено, что в нарушение требований законодательства в областном центре только за последние два года не обеспечена компенсационная посадка свыше 10 тысяч саженцев взамен вырубленных, - сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, только по фактам вырубки деревьев без специального разрешения, не была обеспечена высадка в пятидесятикратном размере свыше 4 тысяч саженцев. Из-за отсутствия ухода пришли в негодность более 80% саженцев на площади 10 гектаров, предназначенных для создания «зеленого пояса» города.

Фото: Галина Скрипник/МИА "Казинформ"

В нарушение законодательства в сфере градостроительства, на 70% прилегающей территории вблизи возведенных многоэтажных домов не запланированы мероприятия по озеленению.

- Несмотря на многочисленные жалобы жителей областного центра, должным образом не проводится работа в отношении аварийных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровья населению. По изложенным нарушениям в акимат области внесен акт надзора о повышении эффективности контроля уполномоченных органов с постановкой вопроса о формировании реестра зеленых насаждений, утверждению дендрологического плана и обеспечению законности в данной сфере, - отметили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Фото: Галина Скрипник/МИА "Казинформ"

В Жамбылской области зарегистрировано свыше пяти тысяч природопользователей, имеется 10 особо охраняемых природных территорий с разнообразной флорой и фауной. При этом ряд системных экологических проблем длительное время не находят своего решения. К числу таких насущных проблем региона можно отнести отсутствие мусоросортировочного завода, непрекращающиеся нарушения в сфере недропользования, проблемы трансграничного водоснабжения и многие другие.







