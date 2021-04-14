80% работников станции скорой помощи в Павлодарской области привились от коронавируса

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Вакцину против COVID-19 получили уже более 600 сотрудников службы 103 Павлодарской области. Вакцинацию решили пройти все медработники: врачи, фельдшеры, водители, диспетчеры и другие сотрудники службы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«80% работников станции скорой помощи Павлодарской области привились от коронавируса», - сообщила журналистам пресс-служба областной станции скорой помощи.

По данным станции, вакцину против COVID-19 получили уже более 600 сотрудников павлодарской службы 103. И этот показатель оказался одним из самых высоких среди всех медицинских учреждений региона.

«Как только препарат «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») начал поступать в Павлодарскую область, работники скорой помощи были в числе первых добровольцев, которые изъявили желание получить вакцину», - рассказали в скорой.

Вакцинацию решили пройти все медработники: врачи, фельдшеры, водители, диспетчеры и другие сотрудники службы.

«Никаких побочных эффектов после получения прививки наши работники не наблюдали, - сказала заместитель главного врача Павлодарской областной станции скорой помощи Ольга Вербовая. – Прививаться от COVID-19 или нет, каждый решает для себя сам, ни на кого не давят, поэтому очень приятно, что основная часть нашего коллектива в итоге соглашается на прививку. Медработники понимают, что они работают на «передовой», контактируют с людьми, могут заразиться и заразить своих детей, родителей, друзей».

По словам О. Вербовой, многие медики говорят, что после опыта получить вакцину решили и члены их семей.

Фото пресс-службы Павлодарской областной станции скорой помощи