80% поступивших в проектные офисы «Adaldyq alańy» обращений решены положительно

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на площадке Антикоррупционной службы состоялся онлайн-брифинг с участием директора департамента добропорядочности Ганижана Асанулы, который презентовал ход реализации проекта «Adaldyq alańy», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в 19 центральных государственных органах, 17 регионах и АО «Самрук-Қазына» и его дочерних организациях открыты проектные офисы «Adaldyq alańy» с назначением руководителей из числа общественности», – отметил Г. Асанулы.

Создание комфортных условий обслуживания граждан, по его словам, осуществляется посредством перевода государственных услуг в электронный формат, с исключением бумажной формы их оказания.

В глобальном рейтинге развития электронного правительства, который формирует ООН, Казахстан занимает 29 место, по Индексу электронного участия – 26 место. Таким образом, через автоматизацию процесса оказания государственных услуг исключен прямой контакт между гражданами и чиновниками.

Особая роль в вопросах искоренения бытовой коррупции отведена применению цифровых решений, среди которых центр городских услуг «IQALA», центр мониторинга и реагирования «i-KOMEK 109» и геоинформационные системы по земельным вопросам в регионах.

Обеспечение открытости государственных органов напрямую связано с внедрением сервисной модели работы. Так, одной из основных задач антикоррупционной политики определен перевод городских, районных и сельских акиматов на сервисную модель.

«Благодаря слаженной работе Антикора, акиматов всех уровней и проектных офисов «Adaldyq alańy» более 320 акиматов перешли на сервисный формат, что составляет стопроцентный охват районов и городов областного значения. Во всех населенных пунктах имеются уголки самообслуживания», – добавил Ганижан Асанулы.

Открытие более 2 400 безбарьерных фронт-офисов и оупэн-спэйсов в государственных органах и учреждениях упростил процесс получения услуг в госучреждениях, позволил в доступной форме консультировать граждан по широкому спектру вопросов. Порядка 5,5 тысячи первых руководителей госучреждений образования и здравоохранения передислоцированы на первые этажи, сменив привычные комфортные кабинеты на работу «за стеклом».

В рамках «Adaldyq alańy» также налажена система консультационной поддержки граждан. В этом ключе особо отмечаются проекты «Адал көмек» и «AAntikor.Live, в рамках которых ежедневно проводятся регулярные прямые эфиры, заменившие традиционные приемы граждан.

За прошлый год в проектные офисы «Adaldyq alańy» поступили порядка 12 тысяч обращений от граждан, из них 80% решены положительно.

Как отметили в Антикоре, проект «Adaldyq alańy» стал драйвером общественного контроля в стране. В рамках антикоррупционного движения собраны более 80 тысяч волонтеров. Так, силами и поддержкой общественности и неравнодушных граждан пресечено 300 фактов спекуляции лекарствами, сопровождена гуманитарная помощь – 18,3 млн защитных средств, 3,1 млн лекарственных препаратов, 428 тысяч единиц медоборудования доставлены по назначению, сэкономлено свыше 1,5 млрд тенге при закупе компьютеров, результаты порядка 3 тысяч участников ЕНТ аннулированы.

Еще одним действенным механизмом общественного контроля стала «Интерактивная карта открытых бюджетов». В развитие Карты, на которой размещены финансовые данные порядка 18 тысяч госучреждений на 14,3 трлн тенге, Агентством запущен новый проект «Ашық бюджет». Его цель – масштабное вовлечение граждан в мониторинг освоения бюджетных средств и повышение финансовой грамотности населения.

«Продвижение идеологии добропорядочности среди широко населения осуществляется в рамках Информационно-просветительского штаба и центра «Парасат жолы», с участием научной и творческой интеллигенции, видных общественных и государственных деятелей», – отметил директор департамента добропорядочности Г. Асанулы.

В рамках «Adaldyq alańy» особое место в формировании антикоррупционной культуры в обществе отведено молодежным трендам. На еженедельной основе проводятся онлайн-уроки «Час добропорядочности», основанные на трудах и изречениях великих личностей. Также антикоррупционное мировоззрение молодого поколения формируется школьными и студенческими клубами «Адал ұрпақ» и «Саналы ұрпақ».