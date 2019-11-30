80 полицейских поощрили ко Дню Первого Президента в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области более 80 полицейских поощрили в честь Дня Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, награды получили сотрудники, отличившиеся высоким профессионализмом при исполнении служебных обязанностей. Двоих отметили благодарственными письмами акима области Кумара Аксакалова, 12 сотрудников ОВД поощрили приказом министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева. С 22 полицейских досрочно сняли ранее наложенные взыскания.

Досрочное звание подполковника полиции присвоили командиру специального отряда быстрого реагирования Ерику Кульжанову. Под его руководством трудятся более 50 офицеров. В пресс-службе отметили, что за 17 лет службы мастер спорта по самбо, КМС по казакша курес Е. Кульжанов проявил себя как грамотный и умеющий четко выполнять поставленные задачи сотрудник.





С предстоящим праздником личный состав и гостей торжественного мероприятия поздравил начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

«Елбасы навсегда вошел в историю как выдающийся политик мирового масштаба, деятельность которого для нас - яркий пример служения своему народу и Родине. Он смог обеспечить стабильность и развитие нашей страны. И наша задача – сохранить этот мир и спокойствие граждан», - сказал М. Тулебаев.



