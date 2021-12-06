80% подростков предпочитают вакцинироваться в школах – врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции подростков старше 12 лет препаратом Pfizer. Главный внештатный педиатр столицы Дана Абельгазина рассказала о противопоказаниях к прививке, а также психоэмоциональной подготовке подростков перед вакцинацией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Если подросток переболел коронавирусом, то вакцинироваться можно через три-шесть месяцев после выздоровления.

Педиатр также особо отметила важность госрегистрации Министерством здравоохранения РК вакцины Comirnaty производства Pfizer.

«Казахстаном закупаются вакцины, которые отвечают всем требованиям качества и эффективности. Всем известно, что вакцина Comirnaty включена в список одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Согласно третьей фазе клинических исследований с участием подростков, она показала не только высокую эффективность, но и безопасность для этой возрастной группы», - сказала Дана Абельгазина.

По ее словам, 80% подростков вакцинируются в школах. Врач объясняет это тем, что психоэмоциональное восприятие подростков в школе лучше, чем в медучреждениях.

«Также в школе есть возможность покормить ребенка, чтобы не проводить вакцинацию на голодный желудок. В том числе присутствует психолог и педагоги, с которыми можно пообщаться в привычной обстановке. Их присутствие тоже оказывает положительное влияние на подростков. Хочу отметить, что должна быть психоэмоциональная подготовка подростков перед вакцинацией, а во время прививки нужно разговаривать с ними, отвлекать, успокаивать», - заявила Абельгазина.

Главный внештатный педиатр подчеркнула, что медработники прививочных пунктов имеют разрешение на проведение профилактических прививок в виде удостоверения о прохождении специального обучения с последующей аттестацией. Медработники придерживаются правил работы с вакцинами, обеспечивают учет показаний и противопоказаний к вакцинации, а также соблюдают все требования холодовой цепи.

«Перед проведением самой прививки, должно быть информированное согласие от родителей. Перед прививкой проводят осмотр, опрос. При отсутствии противопоказаний дается допуск на проведение вакцинации. Прививаемому и его родителям дается полная информация о прививке, возможных реакциях. После вакцинации при непонятных реакциях необходимо сразу обращаться к врачу», - говорит медик.

В соответствии с инструкцией самого производителя, ожидаемые реакции после вакцины – это боли на месте инъекции, которые, по словам врача, бывают у 93% подростков и беременных. Также может быть припухлость на месте инъекции, головная и мышечная боли, небольшое повышение температуры. Нечасто бывает увеличение лимфатических узлов, боль в руке и зуд.

Среди противопоказаний к вакцинации препаратом Pfizer медик отмечает:

- аллергию на действующее вещество, а это полиэтиленгликоль. К слову, наличие аллергии на яйца или желатин не являются противопоказанием или предостережением для вакцинации, так как вакцина не содержит эти компоненты;

- возраст до 12 лет либо беременность до 16 недель;

- если есть в анамнезе тяжелая аллергическая реакция на полиэтиленгликоль или другие родственные ему молекулы;

- если при введении какой-либо другой вакцины были проблемы с дыханием в анамнезе;

- в прошлом были судороги после инъекций, падения в обморок.

Временными противопоказаниями являются острые инфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Кроме того, осторожно нужно подходить к вакцинации, если есть проблемы со свертываемостью крови, а также, если пациент получает лекарства против образования тромбов.

После получения вакцины в течение трех дней семьи привитых подростков обзванивают школьные медсестры, и ведется запись в паспорт здоровья.

Напомним, что вакцинации против коронавирусной инфекции подлежат подростки от 12 до 17 лет включительно, а также беременные женщины от 16 до 37 недель беременности, женщины в период лактации - через 42 дня, как закончится послеродовой период.